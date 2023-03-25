Масштабы достаточно невысокие, пока они не достигли того уровня, который был во время "желтых жилетов". Об этом 24 Канала сказал журналист и политический обозреватель из Парижа Андрей Шкиль.

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Французы понимают разницу

Впрочем, все может случиться. Журналист отмечает, что предсказать человеческую стихию очень сложно.

"Единственное, что можно утверждать: предыдущие протесты сразу принесли успех протестантам. Они получили все, чего требовали. Нынешние протестанты ничего не получат, ведь они протестуют против того, что уже произошло – закон о пенсионной реформе проведен, повышен пенсионный возраст и увеличено количество необходимых лет трудового стажа", – уверяет Шкиль.

Последнее вызывает величайшую волну протестов. Предварительно речь шла только о повышении пенсионного возраста. Однако Макрон настоял на своем. Ему нужно спасать бюджет и экономику Франции во время войны в Европе. Он сказал об этом в своем обращении к нации и призвал сохранять холодную голову.

Ситуация в мире, Европе и, в частности, во Франции, с инфляцией и снижением покупательной способности связана вовсе не с пенсионной реформой, не с теми или иными действиями правительства, а с российским вторжением в Украину. Это постоянно отмечается,

– говорит обозреватель.

Чем выше будет напряжение, говорит журналист, тем вероятнее, что к массовым протестам будет приобщаться политическая составляющая – пророссийские партии и структуры. Конечно, эти группы маргинальны, они не собирают более 100 – 200 человек.

"Конечно, когда общее количество протестующих достигает 1,5 миллиона, то 100 – 200 человек вряд ли могут сделать что-то полезное, но для призыва к преступным действиям – больше людей и не нужно", – отмечает журналист.

Известно, что в Париже марш был мирным, пока впереди колонны не появилась группа людей в черном. Они начали уничтожать автобусные остановки и так далее.

Это "Черный блок" – известная структура, исповедующая анархию как ненависть к любой форме государства. В то же время, это хорошо организованные, хорошо подготовленные, хорошо вышколенные группы людей, которые обязательно приобщаются к каждой протестной акции,

– подчеркнул Шкиль.

Их идеология состоит в том, что чем больше протестов будет против государства, тем больше шансов его свергнуть.

"Анархистический элемент очень часто имеет российскую подложку. Такими структурами тщательно и глубоко интересовались соответствующие российские службы, которые обеспечивали беспорядки во время акции "желтых жилетов", – говорит Шкиль.

Он также отмечает, что сейчас не замечены российские флаги и лозунги. Но в прошлую субботу был так называемый марш мира, который проходил параллельно с акциями протеста.

Он был организован небольшой маргинальной группой и призвал к немедленному прекращению войны в Украине, поставке нам оружия и другой помощи, потому что чем больше Франция финансирует Украину, тем больше она затягивает войну, увеличивает количество жертв и, главное, уменьшает экономический потенциал Франции,

– отмечает журналист.

А это значит, что рабочим быть тяжелее, поэтому они должны выходить и протестовать не только против повышения пенсионного возраста, но и против войны в Украине.

К счастью, уверяет он, пока организаторы этих массовых мероприятий совсем иного мнения по поводу войны в Украине. Они тем или иным способом высказались, что Россия – это агрессор, оккупанты попирают демократии, решают за Украину, какой путь ей выбрать.

"Они прекрасно понимают разницу между протестами во имя обеспечения социальной безопасности французов и протестами против политики Франции", – уверяет Андрей Шкиль.

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