В тот день президент Франции Эммануэль Макрон навязал закон о новой норме пенсионного возраста. Решение возмутило французов, протестующие требуют, чтобы премьер-министр Элизабет Борн ушла в отставку.

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На французских улицах хаос: полиция применила слезоточивый газ

В четверг, 16 марта, премьер Элизабет Берн заявила, что власти применят специальную статью конституции 49.3, которая позволит президенту Франции не проводить документ из-за голосования депутатов. Эммануэль Макрон воспользовался этой возможностью и продвинул закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет, правительство приняло его без голосования в парламенте.



Французы вышли против скандального закона о повышении пенсионного возраста / Фото AP

Следовательно, жители страны будут вынуждены работать не до 62, а до 64 лет. Такое решение не на шутку возмутило французов.



В Париже вспыхивали пламя 16 марта / Фото AP

Протесты и демонстрации не в первый день продолжаются в Париже и других городах, однако в четверг они побили все рекорды по количеству недовольных людей. Сообщают, что только в столице вышло около 450 тысяч человек.

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Французские СМИ сообщают, что на улицах горят машины, а полиция использует слезоточивый газ и водометы, чтобы как-то разогнать разъяренную толпу. Однако это только подстрекает митингующих, требующих, чтобы премьер-министр ушла в отставку.



Полиция Франции арестовала часть митингующих / Фото AP

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По состоянию на 22:30 16 марта (по местному времени) было арестовано по меньшей мере 120 человек. Правоохранители зафиксировали массовые потасовки и ограбления магазинов.

Уже в утро 17 марта издание BMF TV сообщило, что полиция арестовала 217 человек. В Париж вернулось спокойствие, отметило СМИ.

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