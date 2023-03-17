Того дня президент Франції Еммануель Макрон нав'язав закон про нову норму пенсійного віку. Рішення обурило французів, протестувальники вимагають, щоб прем’єр-міністерка Елізабет Борн пішла у відставку.

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На французьких вулицях хаос: поліція застосувала сльозогінний газ

У четвер, 16 березня, прем'єрка Елізабет Берн заявила, що влада застосує спеціальну статтю конституції 49.3, яка дозволить президенту Франції не проводити документ через голосування депутатів. Еммануель Макрон скористався цією можливістю і просунув закон про підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, яке уряд ухвалив без голосування у парламенті.



Французи вийшли проти скандального закону про підвищення пенсійного віку / Фото AP

Відтак, жителі країни будуть змушені працювати не до 62, а до 64 років. Таке не обговорене рішення не на жарт обурило французів.



У Парижі спалахували полум'я 16 березня / Фото AP

Протести й демонстрації не перший день тривають у Парижі та інших містах, однак у четвер вони побили всі рекорди за кількістю невдоволених людей. Повідомляють, що тільки у столиці вийшло близько 450 тисяч осіб.

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Французькі ЗМІ повідомляють, що на вулицях горять машини, а поліція використовує сльозогінний газ та водомети, аби якось розігнати розлючений натовп. Однак це тільки підбурює мітингувальників, які вимагають, щоб прем’єр-міністерка пішла у відставку.



Поліція Франції арештувала частину мітингувальників / Фото AP

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Станом на 22:30 16 березня (за місцевим часом) було заарештовано щонайменше 120 осіб. Правоохоронці зафіксували масові бійки та пограбування крамниць.

Вже в ранці 17 березня видання BMF TV повідомило, що поліція арештувала 217 людей. Наразі у Париж повернувся спокій, зазначило ЗМІ.

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