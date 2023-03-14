Макрон призвал Орбана сохранять единство ЕС на фоне российской агрессии в Украине. Об этом рассказал сам французский президент.
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Макрон поговорил с Орбаном
Формальным поводом к встрече президента Франции и венгерского премьера была объявлена подготовка к заседанию Европейского Совета. Оно запланировано на 23 – 24 марта в Брюсселе. В повестку встречи включили промышленную политику, энергетику и миграцию.
По словам Макрона, во время дипломатического ужина с Орбаном он стремился подчеркнуть важность:
- единства европейских стран по войне России против Украины,
- европейских ценностей,
- верховенство права.
Встреча лидеров в Париже была первой с декабря 2021 года. Ее анонсировали как возможность подтвердить важность европейских ценностей и единство европейских стран в их поддержке перед лицом российской агрессии. В частности, говорится о применении санкций против страны-агрессоры.
Позже Орбан сообщил, что обсудил с Макроном российское вторжение в Украину, энергетическую безопасность и европейскую оборонную промышленность.
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Орбан может посетить Украину
Скандальный глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о предстоящем визите Орбана в Киев. Дипломат пожаловался, что не получил приглашение посетить нашу столицу, хотя, по его словам, "с радостью приехал бы".
Когда именно премьер Венгрии приедет в Украину и решится ли вообще, пока неизвестно. Тем временем эксперты считают, что поездка может означать изменение политики Орбано.