Макрон призвал Орбана сохранять единство ЕС на фоне российской агрессии в Украине. Об этом рассказал сам французский президент.

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Макрон поговорил с Орбаном

Формальным поводом к встрече президента Франции и венгерского премьера была объявлена подготовка к заседанию Европейского Совета. Оно запланировано на 23 – 24 марта в Брюсселе. В повестку встречи включили промышленную политику, энергетику и миграцию.

По словам Макрона, во время дипломатического ужина с Орбаном он стремился подчеркнуть важность:

единства европейских стран по войне России против Украины,

европейских ценностей,

верховенство права.

Встреча лидеров в Париже была первой с декабря 2021 года. Ее анонсировали как возможность подтвердить важность европейских ценностей и единство европейских стран в их поддержке перед лицом российской агрессии. В частности, говорится о применении санкций против страны-агрессоры.

Позже Орбан сообщил, что обсудил с Макроном российское вторжение в Украину, энергетическую безопасность и европейскую оборонную промышленность.

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Орбан может посетить Украину

Скандальный глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о предстоящем визите Орбана в Киев. Дипломат пожаловался, что не получил приглашение посетить нашу столицу, хотя, по его словам, "с радостью приехал бы".

Когда именно премьер Венгрии приедет в Украину и решится ли вообще, пока неизвестно. Тем временем эксперты считают, что поездка может означать изменение политики Орбано.