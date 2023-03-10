Так, Орбан, всегда отмечавшийся пророссийскими обзорами, заявил, что Венгрии, возможно, придется пересмотреть свои дружеские отношения с Россией в будущем. Он признает, что геополитические реалии изменятся.

Кстати говоря Венгрия Орбана – гнойник для ЕС: "друг Путина" может изменить свою риторику

Венгрии нужно "хорошо подумать"

Орбан на экономическом форуме в Будапеште сказал, что хотя в интересах Венгрии поддерживать связи с Россией, обстоятельства меняются. Он признает энергетическую зависимость, но добавляет, что отношения Европы с Москвой могут не возобновиться после войны.

Вот почему внешней и экономической политике Венгрии следует хорошо подумать о том, какие отношения мы можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10 – 15 лет.

– сказал премьер.

Пока неясно, сигнализировал ли венгерский премьер о потенциальном повороте его политики. Подобные заявления он делал после своей четвертой победы на выборах прошлого года, однако эта риторика ничего не изменила.

Орбан может посетить Украину

Скандальный глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о предстоящем визите Орбана в Киев. Дипломат пожаловался, что не получил приглашение посетить украинскую столицу, хотя, по его словам, "с радостью приехал бы".

Дать визита Орбана пока нет. Эксперты считают, что поездка может означать изменение политики Орбана.