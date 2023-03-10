Так, Орбан, який завжди відзначався проросійськими оглядами, заявив, що Угорщині, можливо, доведеться переглянути свої дружні відносини з Росією в майбутньому. Він визнає, що геополітичні реалії зміняться.

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Угорщині треба "добре подумати"

Орбан на економічному форумі в Будапешті сказав, що хоча в інтересах Угорщини підтримувати зв'язки з Росією, однак обставини змінюються. Він визнає енергетичну залежність, але додає, що відносини Європи з Москвою можуть не відновитися після завершення війни.

Ось чому зовнішній і економічній політиці Угорщини слід добре подумати про те, які відносини ми можемо встановити та підтримувати з Росією в найближчі 10 – 15 років,

– сказав прем'єр.

Поки незрозуміло, чи сигналізував угорський прем'єр про потенційний поворот його політики. Схожі заяви він робив після своєї четвертої поспіль перемоги на виборах минулого року, однак ця риторика нічого не змінила.

Орбан може відвідати Україну

Скандальний глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив про майбутній візит Орбана до Києва. Дипломат побідкався, що не отримав запрошення відвідати українську столицю, хоча, за його словами, "з радістю би приїхав".

Дати візиту Орбана поки немає. Експерти вважають, що поїздка може правді означати зміну політики Орбана.