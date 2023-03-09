Политический ландшафт Франции характеризуется высокой поляризацией, где несколько партий соревнуются за поддержку населения. 24 Канал на основе отчета французских коллег проанализировал деятельность основных политических сил страны, их электоральные результаты и перспективы на предстоящих выборах в Европейский парламент в 2023 году.

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Какова ситуация с поддержкой Макрона во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон был избран на второй срок в мае 2022 года как центристский кандидат от политического движения "Вперед, Республика" (La République En Marche, LREM), которое он основал в апреле 2016 года.

Платформа Макрона ориентирована на проевропейскую, социально-либеральную и пробизнесовую политику, а его победа ознаменовала отход от традиционного разделения на левых и правых во французской политике.

Эммануэль Макрон поддерживает Украину в войне против России. Франция предоставила Украине оружие и поддержала санкции ЕС против России. Несмотря на первоначальную критику Макрона за медлительность в принятии решений по поддержке Украины, французское правительство является сильным союзником Украины.



Макрон поддерживает Украину / фото Forbes

Обратите внимание! Несмотря на его первоначальную популярность и амбициозную программу реформ во Франции, президентство Макрона столкнулось со значительной оппозицией со стороны профсоюзов, общественных движений и политических партий как левого, так и правого политического спектра. Одной из главных причин этого является его элитарность и экономическая политика, критикуемая за предоставление преимуществ состоятельным слоям населения и углубление неравенства.



Его непопулярная пенсионная реформа (против которой выступают 70% французов, согласно опросу Ipsos в феврале 2023 года) также вызвала гнев населения.

Левые радикалы и проевропейские социалисты

Главной партией левоцентристского политического спектра является Социалистическая партия (PS), руководившая Францией под руководством Франсуа Олланда с 2012 по 2017 год. Однако на президентских выборах 2017 и 2022 годов Социалистическая партия потерпела серьезное поражение. Ее кандидат Бенуа Амон получил всего 6,3% голосов в первом туре в 2017 году, а Анна Идальго – всего 1,7% в 2022 году.



Экс-министр образования Бенуа Амон / фото Le Figaro

Социалистическая партия пытается переосмыслить себя и восстановить свои электоральные позиции, сталкиваясь с конкуренцией со стороны других ультралевых сил, таких, как "Непримиримая Франция" (LFI) и Французская коммунистическая партия (PCF).

Важно! Социалистическая партия проевропейская и поддерживает Украину, тогда как обе ультралевые партии занимают пророссийскую позицию.

Что известно о LFI во главе с Жаном-Люком Меланшоном Это левое популистское движение, возникшее после президентских выборов 2016 года. Его платформа сосредоточена на темах анти-ЕС, антиглобализма и антиистеблишмента. Движение использует недовольство и гнев многих французских избирателей, которые чувствуют себя брошенными нынешней экономической и политической системой.



На президентских выборах 2022 Меланшон получил 21,95% голосов в первом туре. Он едва не попал во второй тур. Леворадикал сделал несколько заявлений, созвучных кремлевским нарративам в Европе.



Жан-Люк Меланшон – левый популист / фото EPA

Ультралевый и пророссийский Жан-Люк Меланшон

Жан-Люк Меланшон – французский политик, лидер левой партии "Непокоренная Франция". Его обвиняют в распространении русской пропаганды во Франции и продвижении пророссийских взглядов. Меланшон критически относился к западным санкциям против России и выражал поддержку аннексии Крыма Россией. Он также выступал с резкой критикой НАТО и Европейского союза и призвал к более тесным связям между Францией и Россией.

Заявления Жан-Люка Меланшона по поводу войны России против Украины были противоречивыми и вызвали критику во французском обществе. Хотя он выражал обеспокоенность ситуацией в Украине, он также критически относился к тому, что считает вмешательством Запада в конфликт, и был обвинен в умалении роли России в войне на Донбассе до полномасштабного вторжения.

Важно! В интервью российскому пропагандистскому СМИ RT в 2019 году Меланшон заявил, что конфликт в Украине является результатом вмешательства Запада и что украинское правительство контролируется "ультраправыми экстремистами". Он также раскритиковал западные санкции против России, назвав их "бесполезными и опасными". В том же интервью Меланшон заявил, что Франция должна работать над улучшением отношений с Россией и что он видит Россию как "великую нацию" со "славной культурой".

Поддержка праворадикалов и правых

В правой части политического спектра основной партией является "Республиканцы" (LR), возникшая на пепелище правоцентристского Союза за народное движение (UMP) в 2015 году. Платформа основывается на традиционных консервативных ценностях, таких, как закон и порядок, семейные ценности и свободное предпринимательство. В течение многих лет она является важным игроком во французской политике.

Однако также пытается сохранить свою актуальность и сплоченность, сталкиваясь с внутренними разногласиями и вызовами со стороны других правых сил, таких, как ультраправое Национальное объединение (НО) и либерально-консервативное движение "Ажир" (Действовать!).

Национальное объединение, бывший Национальный фронт, является ультраправой националистической партией во главе с Марин Ле Пен. Ее платформа сосредоточена на антииммиграционных, антиевропейских темах и вопросах правопорядка. Во внешней политике она поддерживает Россию, Ле Пен брала многомиллионную ссуду в российском банке на свою кампанию после того, как посетила Москву и встретилась с Путиным в 2016 году.



Марин Ле Пен и Путин знакомы давно / фото росСМИ

Обратите внимание! "Национальное объединение" получило поддержку многих разочаровавшихся в основной политике французских избирателей, а также тех, кто ощущает угрозу со стороны глобализации и мультикультурализма. На президентских выборах 2022 Ле Пен получила 23,15% голосов в первом туре, но Макрон победил ее во втором туре. Однако тот факт, что во втором туре Ле Пен получила 41,45% голосов, вызывает глубокую обеспокоенность.

Пророссийское и антиевропейское "Национальное объединение" Ле Пен

Ле Пен известна своей пророссийской позицией во внешней политике, выступая за более тесные связи между Францией и Россией и критикуя западные санкции против России. Она также обвиняется в распространении российской пропаганды и пребывании под влиянием Кремля. Ле Пен несколько раз посещала Москву, встречалась с российскими чиновниками, с диктатором Путиным, и выражала поддержку российской политике, включая нарушение международного права, такое, как аннексия Крыма.

Согласно последнему опросу Kantar Public, опубликованному в декабре 2022 года, "Национальное объединение" приобрело все больший авторитет в глазах французов в 2022 году. В этом ежегодном опросе, проведенном для Le Monde и France Info, поддержка праворадикальных идей, исповедуемых "Национальным объединением", растет 6-й год подряд, 31% французов поддерживает "Национальное объединение" (+2). Впрочем, уровень поддержки не достиг рекордного показателя 2017 года (33%).

Доля французов, не согласных с этим (57%), находится на самом низком уровне с 1984 года. Доля французов, считающих эту партию опасной для демократии во Франции, снизилась до 46% (на 2 пункта), как и за последние пять лет, и достигла одного из самых низких уровней за последние 40 лет.

Более четырех из десяти французов (42%) считают, что партия стала более умеренной за последние годы. Эта доля растет до 67% среди симпатиков "Республиканцев". 40% опрошенных считают, что НО является партией, способной участвовать в правительстве, в чем убеждены более половины симпатиков "Республиканцев" (51%, на 19 пунктов больше, чем в прошлом году).

О чем свидетельствуют последние опросы

Опросы общественного мнения в феврале 2023 года свидетельствуют о том, что Макрон и его партия остаются самой популярной силой во французской политике, имея около 25–30% голосов избирателей. Однако их поддержка несколько снизилась с момента последних выборов. Они сталкиваются со значительной оппозицией со стороны других партий, как левых, так и правых.

Пенсионная реформа

В феврале 2023 года, в условиях высокого напряжения вокруг пенсионной реформы, рейтинг популярности президента и премьер-министра Франции, измеряемый ежемесячным барометром IFOP, продолжал снижаться. Поскольку только 32% французов удовлетворены его действиями (-2 пункта), популярность Эммануэля Макрона продолжает падать, достигнув самого низкого уровня с февраля 2020 года, до вспышки Covid-пандемии.

В то же время, политический опрос Ipsos, проведенный в контексте напряженности вокруг пенсионной реформы, указывает на то, что рейтинг популярности президента Республики зарегистрировал дальнейшее падение на 3 пункта до 36% одобрительных отзывов.

Его премьер-министр имеет не лучшие показатели: популярность Элизабет Борн упала на 3 пункта до 29% одобрительных отзывов, что является самым низким уровнем с момента ее вступления в должность в Матиньоне (официальная резиденция премьер-министра французского правительства – 24 Канал). ) в мае прошлого года.

Рейтинг политических лидеров – январь 2023 года, процент одобрительных отзывов:

Эдуард ФИЛИПП 45% (бывший премьер-министр в правительстве Макрона)

Марин Ле Пен 36% (лидер ультраправых, пророссийскАЯ)

Бруно ЛЕ МЭР 34% (правоцентрист)

Оливье ВЕРАН 33% (бывший министр здравоохранения в правительстве Макрона)

Николя САРКОЗИ 31% (бывший президент, правоцентрист)

Мартин Обри 29% (левоцентрист, мэр Лилля)

Габриэль АТТАЛЬ 28% (активист, позже политик-социалист, член городского совета Ванвеса)

Ксавье БЕРТРАН 28% (бывший министр здравоохранения, бывший генеральный секретарь UMP, правоцентрист)

Франсуа БАЙРУ 28% (центрист, бывший кандидат в президенты)

Жеральд ДАРМАНЕН 28% (бывший министр внутренних дел в правительстве Макрона)

Лидер ультралевой партии Жан-Люк Меланшон сохраняет 26% сторонников, а пророссийский и антииммиграционный кандидат в президенты в 2022 году Эрик Земмур – имеет 17% поддержки.

Ультраправый и пророссийский Эрик Земмур

Эрик Земмур – французский журналист, писатель и политический комментатор, известный своими противоречивыми взглядами на иммиграцию, ислам и французскую идентичность. Земмур обвиняется в распространении пророссийской пропаганды в своих комментариях о международных отношениях.

Он выражал поддержку президенту России Владимиру Путину и критиковал западные санкции против России. Земмура также связывают с Москвой из-за его выступлений на RT (ранее Russia Today), российском государственном новостном канале. Земмур защищал свои выступления на RT, утверждая, что он просто пытается достучаться до более широкой аудитории.



Эрик Земмур – пропутинский политик / фото dpa

Консервативный и пророссийский Николя Дюпон-Эньян

Николя Дюпон-Эньян трижды баллотировался на президентских выборах во Франции, но каждый раз терпел поражение в первом туре. Он является председателем и основателем консервативной партии "Вставай, Франция" ("Debout la France"). Депутат Национального собрания Франции.

Дюпон-Эньян также известен своими пророссийскими взглядами, выступая за более тесные связи между Францией и Россией и критикуя санкции, введенные Западом против России после аннексии Крыма. Его также обвиняли в распространении российской пропаганды и слишком снисходительном отношении к Кремлю. Его поддержка среди французских избирателей составляет около 1–2%.



У Николя Дюпон-Эньяна также хорошие отношения с Марин Ле Пен / фото Le Figaro

Новый лидер для правоцентристов

Противовесом крайним правым, ориентирующимся на Москву, являются правоцентристы – "Республиканцы". В декабре правоцентристы получили нового лидера. Эрик Сиотти был избран президентом партии "Республиканцы". Эрик Сиотти, выступающий за ограничение иммиграции, победил во втором туре, получив 53,7% голосов избирателей.

Его главная цель – определить, кто будет кандидатом от партии на президентских выборах. Сиотти уже заявил, что президент региона Овернь-Рона-Альпы Лоран Вокьез должен "воплотить эту надежду".

Мы должны определиться с кандидатом на президентские выборы 2027 достаточно быстро. Я поддерживаю в этом процессе Лорана Вокьеза, у которого много преимуществ для получения этого права,

– сказал господин Сиотти.

Однако до того, как правоцентристам нужно будет избрать кандидата на следующих президентских выборах, чтобы попытаться вернуться к власти, осталось еще по крайней мере 3 года.

Как противодействовать российской пропаганде

Поскольку целый ряд пророссийских партий, как с левого, так и правого фланга политического спектра, имеют значительную поддержку избирателей, то существует угроза увеличения их присутствия в парламенте Франции и Европейском Парламенте.

Так, ультраправая Ле Пен имеет поддержку 32%, ультралевый Меланшон – 26%, Земмур – 19%, Дюпон-Эньян – 2%. С другой стороны, на фоне кризиса, связанного с восстановлением экономики после карантинных мер и непопулярными реформами, снижается поддержка руководящей сейчас партии Макрона.

Очевидно, что Москва мобилизует свои ресурсы, в частности, информационные, чтобы помочь пророссийским силам нарастить свою поддержку перед выборами в Европейский парламент.

Так, после запрета российского государственного пропагандистского телеканала RT во Франции и прекращения его деятельности, эстафету подхватили новости пророссийские медиа – Omerta, Reseau International и ряд YouTube каналов. Такие действия требуют контрпропаганды и распространения информации об опасности взглядов крайне правых и крайне левых "друзей Москвы" для их дискредитации.