Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Эти учения называются Orion 23.

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Самые масштабные учения во Франции

Лекорню заявил, что за последние десятилетия это самые масштабные военные учения, проводимые Францией. В них принимают участие около 20 000 человек, организующих симуляцию больших сражений на суше, в море и в воздухе, а также в новых сферах конфликтов: в киберпространстве, космосе и в информационной среде.

Эти учения, которые продлятся более 2 месяцев, цель подготовить наши силы к сложным ситуациям современных боевых действий и показать, что наша армия способна продемонстрировать реакцию и выносливость в конфликте высокой интенсивности,

– отметил Лекорню.

В то же время французские СМИ сообщают, что на учениях развернут новые армейские бронемашины Griffon, танки Leclerc, системы противовоздушной обороны, боевые самолеты, а также авианосец "Шарль де Голль".

Любопытно! "Шарль де Голль" – атомный ударный авианосец и флагман флота Франции. Первый французский атомный надводный корабль способен нести до 40 летательных аппаратов и имеет 2 паровые катапульты.