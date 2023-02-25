Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Эти учения называются Orion 23.
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Самые масштабные учения во Франции
Лекорню заявил, что за последние десятилетия это самые масштабные военные учения, проводимые Францией. В них принимают участие около 20 000 человек, организующих симуляцию больших сражений на суше, в море и в воздухе, а также в новых сферах конфликтов: в киберпространстве, космосе и в информационной среде.
Эти учения, которые продлятся более 2 месяцев, цель подготовить наши силы к сложным ситуациям современных боевых действий и показать, что наша армия способна продемонстрировать реакцию и выносливость в конфликте высокой интенсивности,
– отметил Лекорню.
В то же время французские СМИ сообщают, что на учениях развернут новые армейские бронемашины Griffon, танки Leclerc, системы противовоздушной обороны, боевые самолеты, а также авианосец "Шарль де Голль".