Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Ці навчання мають назву Orion 23.
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Наймасштабніші навчання у Франції
Лекорню заявив, що за останні десятиліття це наймасштабніші військові навчання, які проводить Франція. У них беруть участь беруть участь близько 20 000 людей, які організують симуляцію великих битв на суші, у морі та в повітрі, а також у нових сферах конфліктів: у кіберпросторі, космосі та в інформаційному середовищі.
Ці навчання, які триватимуть понад 2 місяці, мають на меті підготувати наші сили до найскладніших ситуацій сучасних бойових дій і показати, що наша армія здатна продемонструвати реакцію та витривалість у конфлікті високої інтенсивності,
– зазначив Лекорню.
Водночас французькі ЗМІ повідомляють, що на навчаннях розгорнуть нові армійські бронемашини Griffon, танки Leclerc, системи протиповітряної оборони, бойові літаки, а також авіаносець "Шарль де Голль".