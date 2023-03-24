Ночь с 23 на 24 марта гнев французов достиг точки кипения – 9 день протестов стал самым "горячим". По разным подсчетам, по всей стране на улицы вышли от 1 до 3,5 миллиона человек. 24 Канал объясняет, почему пенсионная реформа Макрона вызвала такое недовольство во Франции.

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Какую пенсионную реформу предлагает Макрон

Макрон настаивает на проведении пенсионной реформы, предполагающей повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Вместе с тем, повышается и необходимый стаж работы – с 41,5 до 43 лет.

Сейчас 62 года – самый низкий предел пенсионного возраста в Западной Европе. Так, по анализу ВВС, французы даже после проведения пенсионной реформы будут выходить на пенсию раньше граждан других европейских стран. К примеру, в Италии и Германии пенсионный возраст составляет 67 лет, а в Испании – 65 лет.

Французская пенсионная система была утверждена еще во время Второй мировой войны и с тех пор не изменялась. Это было особым поводом для гордости. Макрон же, по мнению французов, лишает страну истории.

Провести пенсионную реформу Макрон планировал еще в первый президентский срок. Попытка оказалась неудачной, поскольку страну потрясли протесты, а в мире началась пандемия коронавируса.

В 2023 году Макрон решил утилиты задуманной пенсионной реформы, обнародовав план ее проведения в январе. Если в 2019 году он презентовал сложный план, который включал в себя объединение 42 отдельных пенсионных схем страны. Сейчас же решил пойти по более простому пути и утверждает, что попросить людей работать еще два года дольше может сделать систему устойчивой в долгосрочной перспективе.

По его плану, уже к 2030 году пенсионная реформа позволит предотвратить образование "дыры" в экономике в размере 13,5 млрд евро (14,7 млрд долларов).

Интервью Макрона подняло напряжение

В среду, 22 марта, Макрон в эфире одного из телеканалов выступил в защиту пенсионной реформы. Президент Франции заявил, что исключает какие-либо изменения в очень непопулярной политике, а также отверг призывы к смене правительства или отставке своего премьер-министра Элизабет Борн.

Кроме того, Макрон заявил, что сожалеет только об одном: "Что мне не удалось убедить людей в необходимости этой реформы".

Это обращение стало толчком к еще более масштабным протестам. Теперь французы взволнованы не только проведением реформы, но и вопросом состояния французской демократии. Так как Макрон предлагает провести реформу без голосования парламента.

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Мирные акции сменились насильственными протестами

После интервью Макрона, профсоюзы вышли на дневные мирные акции. Марши прошли во многих городах страны. В частности, в Париже на улицы вышло по разным оценкам от 119 до 800 тысяч французов.

Однако с наступлением ночи мирные настроения сменились насильственными. По разным подсчетам ночь против 24 марта стала "самой горячей" во Франции. На улицы вышли до 3,5 миллиона французов. И в каждом городе не обошлось без пострадавших.

Массовые стычки в центре Парижа: смотрите видео

Французская полиция сообщила, что около 1000 человек действовали "жестоко", устраивая пожары, запуская дымовые шашки и нанося ущерб имуществу.

Полиция пытается разогнать протестующих: смотрите видео

В Бордо протестующие подожгли двери мэрии, а на улицах начались массовые стычки. Люди разрушали автобусные остановки, магазины, разбивали окна и бросали камни в полицию. Чтобы разогнать толпу, правоохранители стали применять слезоточивый газ.

Протестующие подожгли двери мэрии: смотрите видео

Полиция применила слезоточивый газ против толпы на северо-западе Лорьяна, а в Руане женщине оторвало часть руки, когда правоохранители применяли гранаты со слезоточивым газом.

По данным полиции, по меньшей мере 80 человек задержаны, 123 правоохранителя получили ранения. В МВД Франции утверждают, что из-за протестов были нарушены транспортные сети, изуродованные школы, нефтеперерабатывающие заводы, магазины и многие другие инфраструктуры.

Аэропорты Парижа также столкнулись с проблемами из-за протестов. В аэропорту Орли пришлось отменить или задержать около 30 процентов всех рейсов, а в Шарль де Голль протестующие полностью заблокировали один из терминалов.

Смотрите в карусели, как проходили массовые протесты во Франции:

Из-за протестов пришлось отменить визит короля Великобритании

Ожидается, что 28 марта во Франции снова пройдут массовые протесты. В этот день с официальным визитом должен прибыть король Великобритании Карл III.

Это был первый заграничный визит монарха, но его пришлось отменить. В Елисейском дворце заявили, что его перенесли на неопределенный срок.

Это решение было принято правительствами Франции и Британии после телефонного разговора между Президентом Республики и Королем сегодня утром, чтобы иметь возможность приветствовать Его Величества Короля Карла III в условиях, соответствующих нашим дружеским отношениям.

– заявили во Франции.

Закончатся ли протесты в ближайшее время

Опросы свидетельствуют о том, что две трети французов выступают против проведения пенсионной реформы. Рейтинг Макрона стремительно падает и сейчас его поддерживают всего 28 процентов страны.

По данным последнего опроса, 82 процента французов выступают против проведения пенсионной реформы без голосования в парламенте. Еще 65 процентов – поддерживают продолжение протестов.

И хотя оппозиция пытается упразднить проведение реформы, Макрон неуклонно держит свою позицию. Сейчас мнение аналитиков по этому вопросу разница, однако в одном соглашаются – если пенсионную реформу примут, то она помешает президенту до конца его срока.