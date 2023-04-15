Останніми місяцями в Судані виникли протиріччя між різними силовими структурами. Вони переросли у відкрите збройне протистояння на вулицях Хартума та інших міст.
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Сили швидкої підтримки намагаються захопити військовий штаб та повалити нинішній уряд. ЗМІ пишуть, ймовірно, їм вдалося захопити місто Мерове та міжнародний аеропорт на півночі Судану.
Перестрілки в Судані
У столиці тривають перестрілки в районах Еркевіт, околицях Генштабу й поруч з резиденцією лідера Суверенної ради генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Над містом здійнявся густий дим, оскільки обидві сторони використовують важке озброєння.
Міжнародний аеропорт Судану припинив приймати рейси.
Бої в Судані: відео
Крім столиці, сутички йдуть й в інших містах, наприклад в Умдурмані, Бахрі та Мараві. Посольство Туреччини закликало своїх громадян не покидати домівок, а дипмісія рекомендує утриматись від подорожей до Судану.