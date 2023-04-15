Останніми місяцями в Судані виникли протиріччя між різними силовими структурами. Вони переросли у відкрите збройне протистояння на вулицях Хартума та інших міст.

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Сили швидкої підтримки намагаються захопити військовий штаб та повалити нинішній уряд. ЗМІ пишуть, ймовірно, їм вдалося захопити місто Мерове та міжнародний аеропорт на півночі Судану.

Перестрілки в Судані

У столиці тривають перестрілки в районах Еркевіт, околицях Генштабу й поруч з резиденцією лідера Суверенної ради генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Над містом здійнявся густий дим, оскільки обидві сторони використовують важке озброєння.

Міжнародний аеропорт Судану припинив приймати рейси.

Зверніть увагу! Сили швидкої підтримки пов'язані із російською ПВК "Вагнер". Зокрема, вони мають спільне підприємство з видобутку корисних копалин, зокрема золота. За рік з Судану до Росії відбувається щонайменше 16 контрабандних рейсів.

Бої в Судані: відео

Крім столиці, сутички йдуть й в інших містах, наприклад в Умдурмані, Бахрі та Мараві. Посольство Туреччини закликало своїх громадян не покидати домівок, а дипмісія рекомендує утриматись від подорожей до Судану.