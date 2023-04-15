В частности, бои ведутся и в районе аэропорта, в котором находились 2 украинских пассажирских самолета компании SkyUp. Следует заметить, что это уже третья попытка переворота в стране только за последние почти четыре года.

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Как ЧВК "Вагнера" связана с переворотом

Силы быстрой поддержки сотрудничают с российским ЧВК "Вагнера". Они имеют совместное предприятие Meroe Gold по добыче полезных ископаемых, в частности, золота.

26 января 2023 года Министерство финансов США ввело санкции против юридических лиц, связанных с ЧВК "Вагнера". В список попали компании ЦАР и ОАЭ. Однако все дочерние компании главного "партнера" российских наемников в регионе проигнорировали. Речь идет о Суданских силах быстрой поддержки (RSF) и их лидере Мохаммеде Хамдане Дагало по прозвищу Хемети.

Совместная добывающая деятельность RSF и ЧВК "Вагнера" помогла нарастить золотовалютные резервы Центрального банка России, что было крайне важно для Москвы после ее полномасштабного вторжения в Украину. Издание CNN сообщило о по меньшей мере 16 рейсах российских самолетов с контрабандой золота из Судана в Россию в течение одного года.

Кроме того, вагнеровцы организовали официальный визит Хемети в Москву накануне вторжения в Украину. Там он публично поддержал нападение, заявив, что "весь мир должен признать, что Россия имеет право защищать свой народ".

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США озабочены эскалацией

США глубоко озабочены сообщениями об эскалации между Вооруженными силами Судана и Силами быстрой поддержки. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Мы поддерживаем связь с командой Посольства в Хартуме – все сотрудники находятся на месте.

– отметил Блинкен.

По его словам, США требуют прекратить конфликт.

"Мы призываем все стороны немедленно прекратить насилие, избегать дальнейшей эскалации или мобилизации войск и продолжить переговоры относительно решения нерешенных вопросов", – подытожил госсекретарь.

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Что делать украинцам, находящимся в Хартуме

В МИД Украины отметили, что в связи с обострением ситуации в столице Судана украинцам рекомендуют сейчас воздержаться от поездок в эту страну, а тем, кто там находится:

избегать посещения районов возле аэропортов, военных баз и правительственного квартала,

оставаться в местах своего жительства.

Украинцам в Судане также советуют сообщить свои данные:

посольству Украины в Египте: +20 100 00 396 48 или на емейл: emb_eg@mfa.gov.ua,

или почетному консульству Украины в Хартуме: +249 91 230 2520.

Для получения помощи при угрозе жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, украинцам следует обращаться за вышеуказанными контактами, на "горячую линию" МИД Украины +380442381588 или на емейл cons_or@mfa.gov.ua.