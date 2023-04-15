Спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии 24 Канала отметил, что информация о захвате заложников не соответствует действительности. Находившихся в аэропорту Хартума на момент начала боевых действий сотрудников компании SkyUp удалось безопасно вывезти.

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Что сейчас с украинцами, которые были в аэропорту

Олег Николенко отметил, что группу украинцев, которые были членами авиационных экипажей, после начала обострения удалось вывезти и сейчас они находятся в безопасном городе на попечении почетного украинского консула.

Эту группу людей удалось вывезти. В настоящее время они находятся в безопасном месте. Ими заботится украинский почетный консул в Судане. МИД и посольство Украины в Египте держат вопросы безопасности украинских граждан в Судане на особом контроле,

– подчеркнул Николенко.

Почему начали говорить о заложниках

Украинская стюардесса и член одного из авиационных экипажей в своем инстаграмме сообщила о боях и взрывах в районе аэропорта и в одном из сообщений написала "Заложники". Без уточнений и привязок.

Однако это сообщение разошлось сетью как якобы информация о захвате украинцев в Хартуме – столице Судана.

На момент начала боев всех находившихся в аэропорту можно было считать разве что заложниками обстоятельств – аэродром прекратил прием самолетов, а также стали опасными и вылеты, ведь в боях армия Судана и Силы быстрого реагирования используют тяжелое вооружение.

Что происходит в Судане

Днем 15 апреля Силы быстрого реагирования – спецподразделение, связываемое с ППК "Вагнера" – предприняло попытку военного переворота в стране. Целью стало захват военного штаба и правительственного квартала для свержения действующей власти. В бой со спецподразделением вступила армия Судана.

СМИ пишут, вероятно, Силам быстрого реагирования удалось захватить город Меров и международный аэропорт на севере Судана.

В Хартуме бои вспыхнули в районах Эркевит, окрестностях Генштаба и рядом с резиденцией лидера Суверенного совета генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Над городом взвился густой дым, поскольку обе стороны используют тяжелое вооружение. В частности, под обстрел попал аэропорт, в результате чего поврежден самолет украинской компании SkyUp.