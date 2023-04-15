Речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі 24 Каналу відзначив, що інформація про захоплення заручників не відповідає дійсності. Співробітників компанії SkyUp, які перебували в аеропорті Хартума на момент початку бойових дій, вдалося безпечно вивезти.

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Що зараз з українцями, які були в аеропорті

Олег Ніколенко відзначив, що групу українців, які були членами авіаційних екіпажів, після початку загострення вдалося вивезти і зараз вони перебувають у безпечному місті під опікою почесного українського консула.

Цю групу людей вдалося вивезти. Зараз вони перебувають у безпечному місці. Ними опікується український почесний консул в Судані. МЗС та посольство України в Єгипті тримають питання безпеки українських громадян в Судані на особливому контролі,

– наголосив Ніколенко.

Чому почали говорити про заручників

Українська стюардеса та членкиня одного з авіаційних екіпажів у своєму інстаграмі повідомила про бої та вибухи в районі аеропорту та в одному з повідомлень написала "Заручники". Без уточнень та прив'язок.

Однак це повідомлення розійшлося мережею як нібито інформація про захоплення українців у Хартумі – столиці Судану.

На момент початку боїв усіх, хто був в аеропорту можна було вважати хіба що заручниками обставин – летовище припинило прийом літаків, а також стали небезпечними і вильоти, адже у боях армія Судану та Сили швидкого реагування використовують важке озброєння.