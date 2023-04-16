Так, с самого утра 15 апреля бои между армией и Силами оперативной поддержки RSF начались в столице Судана Хартуме. Читайте в материале 24 Канала, что известно о ситуации в стране и что предшествовало конфликту.

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Судан лихорадит десятилетиями

Следует понимать, что в 1956 году Судан обрел независимость. И с тех пор страну продолжает штормить. Внутри разгораются если не гражданские войны, то мятежи и государственные перевороты. Так, в 2011 году страна раскололась, в результате чего отделился Южный Судан.

Что предшествовало столкновению

Причиной стали разногласия в управлении военными структурами внутри государства. Отметим, что силы оперативной обороны и армия страны существуют параллельно. Первая подчиняется вице-президенту. А вторая – военному правительству, которое сформировали в 2021 году.

Силы оперативной борьбы (RSF) к 2026 году должны были стать частью вооруженных сил Судана. По крайней мере, таков был план. Но о сроках и порядках перехода сил не смогли договориться правительство во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом и вице-президент генерал Мохаммед Хамдан Дагало. Так, правительство требовало уложиться в два года, отвергая идею о 10-летнем сроке.

Заметим, что Суданом управляет генерал после переворота, произошедшего в октябре 2021 года. А боевые действия ведутся между армейскими подразделениями генерала аль-Бурхана и RSF, которым руководит Дагало, известный под псевдонимом Хемедти. Последний заявлял, что его войска будут противостоять, пока не захватят все армейские базы. Между тем в вооруженных силах Судана исключили возможность переговоров, пока не будет "роспуска военизированного формирования RSF".

Столкновения всколыхнули Хартум

И уже 15 апреля стало известно, что RSF якобы захватили президентский дворец, резиденцию начальника армии и аэропорты в столице страны Хартуме и северном городе Мероэ. Это заявление армия Судана отбросила, отрицая захват объектов.

Тем временем в сети выложили видео, на котором можно было увидеть поврежденный самолет Saudia A330, стоящий на взлетной полосе аэропорта Хартума.

СМИ сообщали, что RSF удалось захватить его, а также авиабазу Мероэ, на которой находились египетские МиГ-29 вместе с пилотами.

После обеда 15 апреля в сеть выложили еще одно видео. На нем можно было увидеть, что в небе работает авиация. В частности, МиГи-29. Журналисты сообщили, что самолетами отрабатывали цели RSF.

Кроме того, заметили в небе активность вертолетов. Их подняли в небо не менее двух. Кроме того, в столицу была заведена бронетехника.

Еще другие ролики показывают, что на улицах столицы – танки Т-55. Их сопровождали другие машины, в частности пикапы с крупнокалиберными пулеметами.

Военное правительство страны отмечало, что ему удалось отбить атаки на штаб и ряд других объектов. Также сообщили, что ликвидировали врага во время некоторых боев, которые шли в провинции.

Неспокойно было ночью. Поздним вечером в субботу военно-воздушные силы приказали людям не покидать дома. Они отметили, что в это время будет проводиться воздушная разведка деятельности RSF. Воскресенье объявили выходным днем, закрыв школы, банки и правительственные учреждения.

Тем временем выстрелы и взрывы раздавались по всей столице. Дым поднимался в небо сразу в нескольких районах Хартума. Кроме того, слышали работу тяжелой артиллерии. Также очевидцы сообщали, что в соседних городах была стрельба.

Что известно о жертвах столкновений

Заметим, что по состоянию на 12:00 16 апреля сообщали о не менее 56 жертвах среди гражданских в результате беспорядков. Кроме того, ранены 595 человек, в том числе комбатанты. Отмечают, что более половины жертв среди мирного населения погибли за пределами Хартума.

В Центральном комитете суданских врачей добавили, что погибли десятки военнослужащих. Но точную цифру назвать в комитете не могут, потому что не владеют всей информацией. По их словам, они оперируют только теми данными, которые им озвучивают врачи из клиник, куда поступали погибшие.

Как со столкновениями связана ЧВК "Вагнера"

Заметим, что Силы оперативной поддержки сотрудничают с ЧВК "Вагнера". У них есть совместное предприятие Meroe Gold. Оно занимается добычей полезных ископаемых, в том числе золота.

Сотрудничество RSF и ЧВК "Вагнера" в добыче золота посодействовало тому, что золотовалютные резервы Центрального банка России выросли. Заметим, что это для Москвы было очень принципиально после начала полномасштабного вторжения. Как отметили журналисты CNN, в Россию в течение года из Судана прибыли не менее 16 самолетов. Все они контрабандой перевозили в страну золото.

Добавим, что именно вагнеровцы занялись организацией официального визита Хемети в Москву в преддверии полномасштабного вторжения. В ходе своей поездки глава RSF поддержал нападение России и заявил, что "весь мир должен признать, что Россия имеет право защищать свой народ".

К слову, 26 января 2023 года Министерство финансов США наложило санкции против юридических лиц, связанных с ЧВК "Вагнера". В список попали компании из ЦАР и ОАЭ. В то же время, ограничения проигнорировали все дочерние компании, принадлежащие RSF и их лидеру Хемети.

Кратко о RSF