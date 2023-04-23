В июле 1942 года американская подлодка торпедировала судно "Монтевидео Мару". На борту корабля находились пленные из Папуа-Новой Гвинеи.

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Как обнаружили обломки судна

Австралийская морская археологическая группа Silentworld Foundation организовала миссию при поддержке голландской глубоководной исследовательской компании под названием Fugro. Обломки корабля обнаружил автономный подводный аппарат на глубине более 4 километров – глубже, чем обломки Титаника.

Подводный аппарат, обнаруживший судно на дне моря / Фото BBC

Исследователи приступили к поиску затонувшего корабля 6 апреля после пяти лет планирования. Капитан миссии Роджер Тернер рассказал, что подводный аппарат подошел к обломкам судна на расстоянии 45 метров. Оказалось, что нос и корма корабля лежат на морском дне на расстоянии примерно 500 метров друг от друга.

Обломок японского судна / Фото BBC

Это был момент эмоций, когда мы увидели изображение корабля, закрытые крышки люков, где содержались заключенные во время путешествия,

– сказал Тернер.

Археологическая группа сообщила, что затонувший корабль, человеческие останки или артефакты никто не будет беспокоить.

Тысячи жизней угасли за 10 минут

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что "место покоя потерянных душ "Монтевидео Мару" наконец-то нашли". Сотни австралийских семей более 80 лет ждали новостей о судне, а открытие завершило "один из самых трагических разделов в морской истории Австралии".

Археологическая группа Silentworld / Фото BBC

Власти страны поблагодарили всех, кто участвовал в поисках, в частности фонд Silentworld, занимающегося морской археологией.

По предварительной информации, корабль утопили торпедами USS Sturgeon, он быстро ушел под воду. В результате катастрофы погибли 979 австралийцев, 33 норвежских моряка и 20 японских охранников.



"Монтевидео Мару" / Фото BBC

Капитан Тернер сказал, что после удара "Монтевидео Мару" скрылся под волнами за 11 минут. Лишь три спасательные лодки были спущены на воду – 102 члена экипажа гребли в Филиппины.

Археологическая группа Silentworld сообщает, что примерно 1089 жертв крушения родом из 14 стран.