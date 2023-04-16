Вулкан является второй по высоте вершиной Мексики – 5 426 метров. Жителей прилегающих к вулкану территорий призывают быть осторожными, не приближаться к Попокатепетлю и быть особенно внимательными в случае ливней.

Интересно Апокалипсис уже здесь: на Камчатке проснулся вулкан, облако пепла поднялось на 20 километров

Насколько опасным является пробуждение вулкана

Попокатепетль – один из шести самых опасных вулканов Мексики, однако ученые утверждают, что его извержение не будет иметь цепной реакции и не повлечет за собой пробуждение других. Но этот вулкан сам по себе несет угрозу.

Жителей прилегающих к вулкану территорий призывают воздержаться от походов на вулкан из-за угрозы падения частиц горящей лавы, что может иметь страшные последствия.

Кроме того, в случае ливней, жителей просят быть осторожными из-за того, что дожди могут нести с собой поток вулканического пепла и грязи.

Пробуждение Попокатепетля: смотрите видео

Столб дыма над вулканом: смотрите видео

На Камчатке тоже проснулся вулкан

11 апреля на Камчатке в России проснулся вулкан Шивелуч. Облако пепла достигало высоты 20 километров. Поселок Ключи у вулкана буквально засыпало пеплом.

Из-за стихии дороги в село перекрыли, а социальные учреждения прекратили свою работу.