Вулкан є другою за висотою вершиною Мексики – 5 426 метрів. Мешканців прилеглих до вулкану територій закликають бути обережними, не наближатися до Попокатепетля та особливо бути уважними у випадку злив.

Цікаво Апокаліпсис уже тут: на Камчатці прокинувся вулкан, хмара попелу піднялася на 20 кілометрів

Наскільки загрозливим є пробудження вулкану

Попокатепетль – один із шести найнебезпечніших вулканів Мексики, однак науковці стверджують, що його виверження не матиме ланцюгової реакції і не спричинить пробудження інших. Та цей вулкан сам по собі є загрозливим.

Мешканців прилеглих до вулкану територій закликають утриматися від походів на вулкан через загрозу падіння частинок палаючої лави, що може мати страшні наслідки.

Крім того, у випадку злив, мешканців просять бути обережними через те, що дощі можуть нести з собою потік вулканічного попелу та бруду.

Пробудження Попокатепетля: дивіться відео

Стовп диму над вулканом: дивіться відео

На Камчатці також прокинувся вулкан

11 квітня на Камчатці у Росії прокинувся вулкан Шивелуч. Хмара попелу сягала у висоту 20 кілометрів. Селище Ключі біля вулкану буквально засипало попелом.

Через стихію дороги до села перекрили, а соціальні установи припинили свою роботу.