За наявними даними, з самого ранку у селищі Ключі тривожно та моторошно, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Вулкан не лише лякає гулом, який чути повсюди. Сама хмара з попелом здіймається на кілометри вгору.
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Усе засипало попелом
Один з очевидців зняв на відео те, що відбувається у селищі Ключі. На ролику можна побачити сірість всього навколо. Особливої уваги заслуговує гул, який лунає.
На Камчатці прокинувся вулкан: дивіться відео
Відомо, що хмара попелу здійнялася у небо на висоту від 15 до 20 кілометрів. Це також вдалося зняти на камеру. Зауважимо, що видовище вкрай моторошне. Складається таке враження, що перед нами не реальність, а фрагмент фільму про апокаліпсис.
Хмара попелу здійнялася на висоту 20 кілометрів: дивіться відео
Місцеві мешканці зауважили, що о 9 ранку краще не ставало. Місто все ще було вкутане темрявою, яку спричинила густа хмара від вулкана.
Зауважимо, що рух ділянкою дороги Ключі – Усть-Камчатськ закрили. Крім того, не працюють також школи та соціальні установи. Про це попередив губернатор Камчатської області Солодов Володимир.
Неспокійно було також під Москвою
- Зауважимо, що ввечері 10 квітня вибух пролунав в Москві. За словами російських медіа, гучну "бавовну" почув місцевий мешканець. Він також зауважив, що після цього у небо здійнявся густий дим. Стався інцидент на площі Міуській, 5, що в центрі Москви.
- Відомо, що вибух стався за три метри від житлового будинку. Внаслідок цього утворилася вирва у прибудинковому садку. Місце події відразу оточили. Туди ж відправили співробітників екстрених служб.
- Невдовзі правоохоронці підтвердили свій здогад. Вони зауважили, що вибух стався через силовий кабель. Наразі встановлюють, на чиєму балансі він перебуває, щоб далі займатися розслідуванням.
- Дивно, що того разу росіяни не виявили жодного українського сліду та не вигадували байок про атаку безпілотниками. Втім, їм зараз не до сміху. Адже пропагандисти готують їх до "атак" на Москву, Петербург і Брянськ. Мовляв, її здійснюватимуть ЗСУ.