По имеющимся данным, с самого утра в поселке Ключи тревожно и жутко, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Вулкан не только пугает гулом, слышным повсюду. Само облако с пеплом вздымается на километры вверх.
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Все засыпало пеплом
Один из очевидцев снял на видео то, что происходит в поселке Ключи. На ролике можно увидеть серость всего вокруг. Особого внимания заслуживает звучащий гул.
На Камчатке проснулся вулкан: смотрите видео
Известно, что облако пепла поднялось в небо на высоту от 15 до 20 километров. Это также удалось снять на камеру. Заметим, что зрелище крайне жуткое. Создается такое впечатление, что перед нами не реальность, а фрагмент фильма об апокалипсисе.
Облако пепла поднялось на высоту 20 километров: смотрите видео
Местные жители заметили, что в 9 утра лучше не становилось. Город все еще было укутано тьмой, которую вызвало густое облако от вулкана.
Заметим, что движение по участку дороги Ключи – Усть-Камчатск закрыли. Кроме того, не работают также школы и социальные учреждения. Об этом предупредил губернатор Камчатской области Владимир Солодов.
Неспокойно было также под Москвой
- Заметим, что вечером 10 апреля взрыв раздался в Москве. По словам российских медиа, громкий "хлопок" услышал местный житель. Он также отметил, что после этого в небо взвился густой дым. Произошел инцидент на площади Миусской, 5 в центре Москвы.
- Известно, что взрыв произошел в трех метрах от жилого дома. В результате образовалась воронка в придомовом саду. Место происшествия сразу оцепили. Туда же отправили сотрудников экстренных служб.
- Вскоре правоохранители подтвердили свою догадку. Они заметили, что взрыв произошел из-за силового кабеля. Пока устанавливают, на чьем балансе он находится, чтобы дальше заниматься расследованием.
- Странно, что в этот раз россияне не обнаружили ни одного украинского следа и не придумывали басен об атаке беспилотниками. Впрочем, им сейчас не до смеха. Ведь пропагандисты готовят их к "атакам" на Москву, Петербург и Брянск. Мол, ее будут осуществлять ВСУ.