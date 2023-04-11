По имеющимся данным, с самого утра в поселке Ключи тревожно и жутко, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Вулкан не только пугает гулом, слышным повсюду. Само облако с пеплом вздымается на километры вверх.

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Все засыпало пеплом

Один из очевидцев снял на видео то, что происходит в поселке Ключи. На ролике можно увидеть серость всего вокруг. Особого внимания заслуживает звучащий гул.

На Камчатке проснулся вулкан: смотрите видео

Известно, что облако пепла поднялось в небо на высоту от 15 до 20 километров. Это также удалось снять на камеру. Заметим, что зрелище крайне жуткое. Создается такое впечатление, что перед нами не реальность, а фрагмент фильма об апокалипсисе.

Облако пепла поднялось на высоту 20 километров: смотрите видео

Местные жители заметили, что в 9 утра лучше не становилось. Город все еще было укутано тьмой, которую вызвало густое облако от вулкана.

Заметим, что движение по участку дороги Ключи – Усть-Камчатск закрыли. Кроме того, не работают также школы и социальные учреждения. Об этом предупредил губернатор Камчатской области Владимир Солодов.

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