Как рассказывают российские СМИ, громкий "хлопок" услышал местный житель, передает 24 Канал. После этого в небо взвился дым. Произошло это на площади Миусской, 5. Правоохранители впоследствии озвучили версию произошедшего.
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На месте взрыва образовалась воронка
Сам взрыв произошел в трех метрах от жилого дома. В придомовом саду образовалась странная воронка. Место происшествия сразу же оцепили и прислали туда сотрудников экстренных служб.
По предварительной версии, причиной образования воронки стал взрыв кабеля. Ее тщательно изучали криминалисты, а также кинологи и саперы.
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Впоследствии подтвердили, что взрыв вызвал силовой кабель. Правоохранители занимаются установлением, на чьем балансе он находится, чтобы продолжить расследование.
Тем временем самих россиян готовят к серьезному "хлопку". Мол, Украина уже определилась с тремя целями в России, по которым однозначно планирует бить.
Кремль распространяет фейки об атаках ВСУ
- Так, в российской думе активно обсуждали будущее контрнаступление ВСУ. Депутат Михаил Делягин озвучил свои опасения. Мол, наши военные будут атаковать сразу на трех направлениях внутри самой России. Более того, он заверил, что у нас уже разработан план наступления.
- По его словам, ВСУ будут атаковать не войско врага на фронте. Напротив, их главные цели – Москва и Санкт-Петербург, а также Брянск. Нападение на последнее, по словам Делягина, неслучайно. Мол, во время Второй мировой войны его атаковала Германия.
- В то же время журналисты StopFake заявили об очередном фейке, который распространяет Кремль. В России уверяют, что США якобы "позволили Украине наносить удары по новым регионам" страны-агрессора.
- Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби накануне подчеркнул, что США не "предоставляют возможности и не поощряют" наше войско бить за пределами Украины.
- Что касается временно оккупированных территорий, то их нельзя называть "новыми регионами". Ведь согласно международным нормам это часть Украины, которую враг незаконно захватил.