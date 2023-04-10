Как рассказывают российские СМИ, громкий "хлопок" услышал местный житель, передает 24 Канал. После этого в небо взвился дым. Произошло это на площади Миусской, 5. Правоохранители впоследствии озвучили версию произошедшего.

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На месте взрыва образовалась воронка

Сам взрыв произошел в трех метрах от жилого дома. В придомовом саду образовалась странная воронка. Место происшествия сразу же оцепили и прислали туда сотрудников экстренных служб.

По предварительной версии, причиной образования воронки стал взрыв кабеля. Ее тщательно изучали криминалисты, а также кинологи и саперы.

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Впоследствии подтвердили, что взрыв вызвал силовой кабель. Правоохранители занимаются установлением, на чьем балансе он находится, чтобы продолжить расследование.

Тем временем самих россиян готовят к серьезному "хлопку". Мол, Украина уже определилась с тремя целями в России, по которым однозначно планирует бить.

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