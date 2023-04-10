Так депутат Государственной думы России Михаил Делягин объявил опасения, что украинские силы будут атаковать на трех направлениях. Более того, тот говорит, что ВСУ уже разработали план наступления. Об этом пишут российские СМИ, информирует 24 Канал.

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В России назвали три направления, где ждут наступления ВСУ

И вот неожиданность, по словам российского депутата, для атак ВСУ избрали не линию фронта – а политическую и культурную столицу России.

Главные удары в ходе украинского наступления будут наноситься Западом не на фронте, а в тылу — в Москве, Питере, прифронтовых областных городах. Ждем и сохраняем покой,

– сказал Делягин.

"И конечно, его величество Брянск"

Кроме того, депутат добавил, что во время контрнаступления украинское военное командование попытается обмануть Россию путем имитации наступления на совсем другом направлении.

По мнению Делягина это будет Брянск. Он вспомнил, что именно так атаковала Германия во время Второй мировой войны. Мол, все его догадки – вовсе не вымысел, а реальная угроза.

Справка. На территории России собственно в Брянске уже произошли боевые столкновения. "Русский добровольческий корпус" (РДК) заявил, что их бойцы перешли границу с Россией и вошли в села Брянской области, чтобы освободить родную землю от "режима Путина". Впрочем, в России назвали вооруженных людей, пересекших границу с Россией, украинскими диверсантами. Киев же обвинения отверг и заявил, что в России начинается гражданская война.

Россияне распространяют фейки о "разрешении от США"

Журналисты StopFake отметили, что среди россиян накануне контрнаступления ВСУ ширится еще один фейк. Речь идет о том, что США якобы "позволили Украине наносить удары по новым регионам России".

Мол, зеленый свет дал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Кирби. Россияне придумывают, что "Вашингтон позволяет ВСУ вести боевые действия с целью захвата Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей".

Журналисты подчеркивают, что в Белом доме заявили, что США не "предоставляют возможности и не поощряют" ВСУ наносить удары за пределами нашего государства.

Во время брифинга Кирби отреагировал на обвинения Путина. Кровавый диктатор визжал о том, что якобы "западные спецслужбы" помогают "неонацистам" совершать теракты в России.

С первых дней этой войны мы предоставляем разведданные и информационную поддержку ВСУ, чтобы они могли лучше защищаться, проводить операции и продолжать попытки вернуть территории, которые россияне незаконно отобрали у них во время вторжения – фактически с 2014 года,

– подчеркнул Кирби.

Он также добавил, что нормы международного права должны напомнить Путину, что у России нет никаких "новых регионов". Ими Кремль называет незаконно захваченные, а также аннексированные территории нашего государства: Крым, часть Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Может ли Украина наносить удары по России