На черговий переполох у Росії відреагувала й ведуча 24 Каналу Катерина Соляр. Вона влучно підмітила, що росіянам все ж треба бути обачними та не нехтувати власною безпекою.

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Росіянам час задуматися

Катерина Соляр зауважила, що українці вже достатньо часу провели в укритті, бомбосховищах, підвалах, тож тепер черга росіян.

Щоправда тут є невеличка різниця в тому, що ми на вас не нападали, а вам на голову падають ваші ж ракети. Хоча тут різниці немає – нам на голови теж періодично падають ваші ракети,

– не стрималась вона.

У селах прикордонної Бєлгородської області росіяни вивісили пам'ятки про порядок дій населення під час евакуації.

"Чому б це раптом? Куди б це їм евакуюватися і від чого?" – здивувалася Катерина Соляр.

Згідно з інструкцією, після сигналу про евакуацію люди мають першочергове сповістити про це своєї родичів.

А що у вас ще немає додатка "Повітряна тривога"? Слухайте, такий прекрасний додаток! Ви собі встановіть!

– наголосила Соляр.

Вона влучно підмітила, що українські розробники із радістю додадуть на мапу Курську, Бєлгородську області, БНР, КНР, щоб було зручніше користуватися додатком.

Звісно, не факт, що росіяни розумітимуть українську мову, але заради такої справи ми готові навіть ламану російську налаштувати.

У Росії складають тривожні валізки

Також росіянам радять мати з собою тривожну валізку.

Я думаю, що у вас не надто великий досвід того, як збирати тривожну валізку, а ми можемо з вами поділитися що брати, що не брати, на що звернути особливу увагу,

– зауважила ведуча.

Вона порадила сусідам запастися консервами й вологими серветками та щиро здивувалася, чому досі у них не готова тривожна валізка. Якісь вони все ж таки безвідповідальні.

Росіяни в пошуках безпеки

Наступний етап – виїхати в безпечний район. Втім, куди саме в інструкції, на жаль, не написано.

"Безпечний район це де? У Москві? Ні, там теж періодично горить і палає. У Петербурзі? Якось теж там не надто", – потролила росіян Катерина Соляр.

До того ж росіянам потрібно евакуюватися до певного збірного пункту. Ті, хто вирішать не виїжджати, мають сповістити про своє місцерозташування голову поселення.

Я уявляю, якби ми всі повідомляли мера міста Києва про те, де ми збираємося ховатися і як ми збираємося ховатися. Було б дуже цікаво, як те все працювало,

– додала вона.

Катерина Соляр звернулася до росіян із пропозицією написати їм пам'ятку й від українців, як берегти власні життя, щоб на голову не падали ракети або, якщо вони падають, то що робити в такому випадку.

У Росії неспокійно: останнє