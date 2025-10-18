Днем 18 октября в ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога. Была угроза ударов баллистики.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Какова причина тревоги 18 октября?

Тревога в ряде областей, в том числе в Киеве, объявили около 12:46 18 октября. Военные сообщили об угрозе применения баллистики врагом с северо-восточного направления.

Скоростная цель на севере Черниговщины в юго-западном направлении,

– написали в ВС ВСУ.

Через несколько минут она уже не фиксировалась, по данным мониторинговых каналов.

Около 12:54 местные на Черниговщине услышали взрыв. Мониторы писали, что баллистическая неприятельская ракета могла прекратить существование в Корюковском районе области.

Уже после 13:12 угроза баллистики прошла и начал раздаваться отбой тревоги.

