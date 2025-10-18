В Киеве и большинстве областей звучала тревога: летела скоростная цель, а затем – раздался взрыв
- 18 октября в Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов баллистическими ракетами врага.
- Около 12:54 на Черниговщине произошел взрыв, что мог быть связан с баллистической ракетой, угроза миновала после 13:12.
Днем 18 октября в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Была угроза ударов баллистики.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Какова причина тревоги 18 октября?
Тревога в ряде областей, в том числе в Киеве, объявили около 12:46 18 октября. Военные сообщили об угрозе применения баллистики врагом с северо-восточного направления.
Скоростная цель на севере Черниговщины в юго-западном направлении,
– написали в ВС ВСУ.
Через несколько минут она уже не фиксировалась, по данным мониторинговых каналов.
Около 12:54 местные на Черниговщине услышали взрыв. Мониторы писали, что баллистическая неприятельская ракета могла прекратить существование в Корюковском районе области.
Уже после 13:12 угроза баллистики прошла и начал раздаваться отбой тревоги.
Последние российские обстрелы Украины
В Сумах около 18 октября раздался взрыв во время воздушной тревоги. Вероятно, город атаковали российским дроном "Италмас".
16 октября Россия впервые нанесла удар КАБам по окрестностям Николаева. Тип боеприпаса еще не подтвержден, но это может быть модифицирована бомба "Гром-Е1", сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире 24 Канала.
В Черниговской области 18 октября российская атака на энергообъект оставила без света 17 тысяч абонентов. Энергетики возобновляют электроснабжение.