Вдень 18 жовтня у низці областей України оголошували повітряну тривогу. Була загроза ударів балістикою.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Яка причина тривоги 18 жовтня?

Тривога у низці областей, в тому числі в Києві, оголосили близько 12:46 18 жовтня. Військові повідомили про загрозу застосування балістики ворогом із північно-східного напрямку.

Швидкісна ціль на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку,

– написали в ПС ЗСУ.

За кілька хвилин вона вже не фіксувалась, за даними моніторингових каналів.

Близько 12:54 місцеві на Чернігівщині почули вибух. Монітори писали, що балістична ворожа ракета могла припинити існування у Корюківському районі області.

Вже після 13:12 загроза балістики минула і почав лунати відбій тривоги.