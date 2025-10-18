Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Останні російські обстріли України

  • У Сумах близько 18 жовтня пролунав вибух під час повітряної тривоги. Ймовірно, місто атакували російським дроном "Італмас".

  • 16 жовтня Росія вперше завдала удару КАБами по околицях Миколаєва. Тип боєприпасу ще не підтверджено, але це може бути модифікована бомба "Грім-Є1", повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в етері 24 Каналу.

  • У Чернігівській області 18 жовтня російська атака на енергооб'єкт залишила 17 тисяч абонентів без світла. Енергетики відновлюють електропостачання.