Вдень 18 жовтня у низці областей України оголошували повітряну тривогу. Була загроза ударів балістикою.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Яка причина тривоги 18 жовтня?
Тривога у низці областей, в тому числі в Києві, оголосили близько 12:46 18 жовтня. Військові повідомили про загрозу застосування балістики ворогом із північно-східного напрямку.
Швидкісна ціль на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку,
– написали в ПС ЗСУ.
За кілька хвилин вона вже не фіксувалась, за даними моніторингових каналів.
Близько 12:54 місцеві на Чернігівщині почули вибух. Монітори писали, що балістична ворожа ракета могла припинити існування у Корюківському районі області.
Вже після 13:12 загроза балістики минула і почав лунати відбій тривоги.
Останні російські обстріли України
-
У Сумах близько 18 жовтня пролунав вибух під час повітряної тривоги. Ймовірно, місто атакували російським дроном "Італмас".
-
16 жовтня Росія вперше завдала удару КАБами по околицях Миколаєва. Тип боєприпасу ще не підтверджено, але це може бути модифікована бомба "Грім-Є1", повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в етері 24 Каналу.
-
У Чернігівській області 18 жовтня російська атака на енергооб'єкт залишила 17 тисяч абонентів без світла. Енергетики відновлюють електропостачання.