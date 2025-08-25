Днем 25 августа в столице и ряде других регионов завыли сирены. Но тревога длилась совсем недолго,но скоро объявили еще одну.

Детали собрал 24 Канал.

Что известно о тревоге днем 25 августа?

Тревога охватила северные, восточные, центральные, часть южных областей.

Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока!

– написали ВС в 14:58.

Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог

Обратите внимание! Карта интерактивная, данные на ней обновляются автоматически.

Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!

Воздушные силы писали, что во время тревоги на Сумщину летела скоростная цель.

С приграничья в Сумском районе доносятся взрывы – там продолжается обстрел из России,

– информировало "Кордон.Медиа".

Впрочем, уже в 15:13 Воздушные силы объявили об отбое.

Однако почти сразу по восточным и южным областям стала распространяться тревога – на этот раз из-за баллистики из Крыма, о чем написали мониторы. Воздушные силы не детализировали, что это именно Крым, но угрозу подтвердили.