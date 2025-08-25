В Киеве и других областях была тревога: какая причина
- 25 августа в Киеве и других регионах Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистического вооружения с северо-востока.
- После отбоя повторная тревога распространилась на восточные и южные области из-за угрозы из Крыма.
- До Киева на этот раз тревога не дошла.
Днем 25 августа в столице и ряде других регионов завыли сирены. Но тревога длилась совсем недолго,но скоро объявили еще одну.
24 Канал
Что известно о тревоге днем 25 августа?
Тревога охватила северные, восточные, центральные, часть южных областей.
Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока!
– написали ВС в 14:58.
Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог
Обратите внимание! Карта интерактивная, данные на ней обновляются автоматически.
Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!
Воздушные силы писали, что во время тревоги на Сумщину летела скоростная цель.
С приграничья в Сумском районе доносятся взрывы – там продолжается обстрел из России,
– информировало "Кордон.Медиа".
Впрочем, уже в 15:13 Воздушные силы объявили об отбое.
Однако почти сразу по восточным и южным областям стала распространяться тревога – на этот раз из-за баллистики из Крыма, о чем написали мониторы. Воздушные силы не детализировали, что это именно Крым, но угрозу подтвердили.