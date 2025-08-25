25 серпня, 15:00
У Києві та різних областях тривога: яка причина
Удень 25 серпня в столиці та низці інших регіонів завили сирени.
Деталі зібрав 24 Канал.
Що відомо про тривогу вдень 25 серпня?
Тривога охопила північні, східні, центральні, частину південних областей.
Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу!
– написали ПС о 14:58.
Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог
Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!
Повітряні сили писали, що під час тривоги на Сумщину летіла швидкісна ціль.
З прикордоння у Сумському районі доносяться вибухи – там триває обстріл з Росії,
– інформувало "Кордон.Медіа".