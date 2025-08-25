Укр Рус
24 Канал Новини України У Києві та різних областях тривога: яка причина
25 серпня, 15:00
1

У Києві та різних областях тривога: яка причина

Ірина Чеботнікова

Удень 25 серпня в столиці та низці інших регіонів завили сирени.

Деталі зібрав 24 Канал.

Дивіться також Ракета "Фламінго" долетить до Москви і навіть до Ірану: чому її так назвали і чого чекати Росії 

Що відомо про тривогу вдень 25 серпня?

Тривога охопила північні, східні, центральні, частину південних областей.

Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу! 
– написали ПС о 14:58.

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!

Повітряні сили писали, що під час тривоги на Сумщину летіла швидкісна ціль. 

З прикордоння у Сумському районі доносяться вибухи – там триває обстріл з Росії, 
інформувало "Кордон.Медіа".
  

 