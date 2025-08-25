Детали собрал 24 Канал.
Что известно о тревоге днем 25 августа?
Тревога охватила северные, восточные, центральные, часть южных областей.
Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока!
– написали ВС в 14:58.
Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог
Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!
Воздушные силы писали, что во время тревоги на Сумщину летела скоростная цель.
С приграничья в Сумском районе доносятся взрывы – там продолжается обстрел из России,
– информировало "Кордон.Медиа".
Впрочем, уже в 15:13 Воздушные силы объявили об отбое.