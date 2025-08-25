Детали собрал 24 Канал.

Смотрите также Ракета "Фламинго" долетит до Москвы и даже до Ирана: почему ее так назвали и чего ждать России

Что известно о тревоге днем 25 августа?

Тревога охватила северные, восточные, центральные, часть южных областей.

Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока!

– написали ВС в 14:58.

Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог

Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!

Воздушные силы писали, что во время тревоги на Сумщину летела скоростная цель.

С приграничья в Сумском районе доносятся взрывы – там продолжается обстрел из России,

– информировало "Кордон.Медиа".

Впрочем, уже в 15:13 Воздушные силы объявили об отбое.