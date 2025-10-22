Укр Рус
22 октября, 00:06
В разных областях Украины тревога: какая угроза существует

Ирина Чеботникова

В полночь 22 октября в Киеве прозвучала тревога. Угроза есть для значительной части Украины.

Детали собрал 24 Канал.

Что известно о тревоге в ночь на 22 октября?

Карта тревог в Украине онлайн

Где летят "Шахеды" и ракеты ночью 22 октября

 

00:30, 22 октября

Вражеский БпЛА в направлении Каменского с востока.

00:29, 22 октября

Взрывы в Днепре.

00:29, 22 октября

По баллистике отбой.

00:18, 22 октября

Мониторы пишут, что баллистическая угроза есть из Брянска и Курска – как и вечером предыдущего дня. Впрочем, они прогнозируют относительно быстрый отбой.

В то же время дроны направляются на Измаил Одесской области. Их около десятка.

00:08, 22 октября

Татарбунарский район (Одесская область) – угроза ударных БпЛА с Черного моря.

00:01, 22 октября

Воздушные силы информируют: есть скоростная цель на Киевщину через Черниговщину.

23:59, 21 октября

Угроза баллистики, – ВС.