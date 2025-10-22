В разных областях Украины тревога: какая угроза существует
В полночь 22 октября в Киеве прозвучала тревога. Угроза есть для значительной части Украины.
Детали собрал 24 Канал.
Что известно о тревоге в ночь на 22 октября?
Карта тревог в Украине онлайн
Где летят "Шахеды" и ракеты ночью 22 октября
Вражеский БпЛА в направлении Каменского с востока. Взрывы в Днепре. По баллистике отбой. Мониторы пишут, что баллистическая угроза есть из Брянска и Курска – как и вечером предыдущего дня. Впрочем, они прогнозируют относительно быстрый отбой. В то же время дроны направляются на Измаил Одесской области. Их около десятка. Татарбунарский район (Одесская область) – угроза ударных БпЛА с Черного моря. Воздушные силы информируют: есть скоростная цель на Киевщину через Черниговщину. Угроза баллистики, – ВС.
Вражеский БпЛА в направлении Каменского с востока.
Взрывы в Днепре.
По баллистике отбой.
Мониторы пишут, что баллистическая угроза есть из Брянска и Курска – как и вечером предыдущего дня. Впрочем, они прогнозируют относительно быстрый отбой.
В то же время дроны направляются на Измаил Одесской области. Их около десятка.
Татарбунарский район (Одесская область) – угроза ударных БпЛА с Черного моря.
Воздушные силы информируют: есть скоростная цель на Киевщину через Черниговщину.
Угроза баллистики, – ВС.