У Києві та інших областях тривога: яка загроза існує
Опівночі 22 жовтня в Києві пролунала тривога. Загроза є для значної частини України.
Деталі зібрав 24 Канал.
Що відомо про тривогу у ніч проти 22 жовтня?
Карта тривог в Україні онлайн
Де летять "Шахеди" і ракети вночі 22 жовтня
Монітори пишуть, що балістична загроза є з Брянська і Курська – як і увечері попереднього дня. Втім, вони прогнозують відносно швидкий відбій. Водночас дрони прямують на Ізмаїл Одеської області. Їх близько десятка. Татарбунарський район (Одещина) – загроза ударних БпЛА з Чорного моря. Повітряні сили інформують: є швидкісна ціль на Київщину через Чернігівщину. Загроза балістики, – ПС.
