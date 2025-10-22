Укр Рус
22 жовтня, 00:06
У Києві та інших областях тривога: яка загроза існує

Ірина Чеботнікова

Опівночі 22 жовтня в Києві пролунала тривога. Загроза є для значної частини України.

Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про тривогу у ніч проти 22 жовтня?

Карта тривог в Україні онлайн

Де летять "Шахеди" і ракети вночі 22 жовтня

 

00:18, 22 жовтня

Монітори пишуть, що балістична загроза є з Брянська і Курська – як і увечері попереднього дня. Втім, вони прогнозують відносно швидкий відбій.

Водночас дрони прямують на Ізмаїл Одеської області. Їх близько десятка.

00:08, 22 жовтня

Татарбунарський район (Одещина) – загроза ударних БпЛА з Чорного моря.

00:01, 22 жовтня

Повітряні сили інформують: є швидкісна ціль на Київщину через Чернігівщину.

23:59, 21 жовтня

Загроза балістики, – ПС.