В Киеве, Полтаве и Кременчуге прогремели взрывы: россияне терроризируют баллистикой

Утром 22 октября российские военные продолжили массированный ночной обстрел Украины. Взрывы прогремели в Кременчуге, Полтаве и Киеве.

Об этом пишет 24 Канал. У Воздушных силах ВСУ рассказали об угрозе российского обстрела.

Почему в ряде городов прогремели взрывы?

В Воздушных силах сообщали о ракетной опасности по всей Украине из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. Вскоре стало известно о вражеской атаке.

Защитники рассказывали о вражеской ракете через Черниговскую область в направлении Киева. Вероятно, враг использовал "Искандер-К" для террора столицы.

По данным мониторинговых ресурсов, россияне запустили баллистику по Полтаве. Также писали об аэробаллистике курсом на Канев.

Оккупанты терроризировали украинские города баллистикой и крылатыми ракетами. Взрывы слышали, в частности, в Кременчуге.

Что известно об атаке на Киев?