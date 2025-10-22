У Києві, Полтаві та Кременчуку прогриміли вибухи: росіяни тероризують балістикою
- Уранці 22 жовтня росіяни здійснили масований обстріл Києва, Полтави та Кременчука з використанням балістичних і крилатих ракет.
- Ракетна небезпека була оголошена через зліт російського винищувача МіГ-31К, який, ймовірно, використав "Іскандер-К" для атаки на Київ.
Уранці 22 жовтня російські військові продовжили масований нічний обстріл України. Вибухи пролунали в Кременчуку, Полтаві та Києві.
Про це пише 24 Канал. У Повітряних силах ЗСУ розповіли про загрозу російського обстрілу.
Чому в низці міст пролунали вибухи?
У Повітряних силах повідомляли про ракетну небезпеку по всій Україні через зліт російського винищувача МіГ-31К. Невдовзі стало відомо про ворожу атаку.
Захисники розповідали про ворожу ракету через Чернігівщину у напрямку Києва. Імовірно, ворог використав "Іскандер-К" для терору столиці.
За даними моніторингових ресурсів, росіяни запустили балістику по Полтаві. Також писали про аеробалістику курсом на Канів.
Окупанти тероризували українські міста балістикою та крилатими ракетами. Вибухи чули, зокрема, у Кременчуку.
