В Киеве и ряде областей объявлена тревога: летят скоростные цели
В Киеве и ряде областей днем 8 августа объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения баллистического вооружения из Курской области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Если в вашей области раздается воздушная тревога, всегда направляйтесь в укрытие!
Что известно о воздушной тревоге?
Воздушная тревога начала распространяться по Украине примерно в 17:06.
В 17:08 была зафиксирована скоростная цель в Сумскую область.
Скоростная цель на Сумщине в юго-западном направлении!
– писали в ПС.
Впоследствии она исчезла с радаров. Через несколько минут была еще одна ракета.
После этого в регионе слышали взрывы.
Впоследствии мониторинговые каналы сообщили, что Сумской район находится под обстрелом ракет С-300.
Ракеты летят вектором на Хотень.
"Еще фиксируются цели тем же направлением", – написали мониторы в 17:11.