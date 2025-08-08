Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Если в вашей области раздается воздушная тревога, всегда направляйтесь в укрытие!

Что известно о воздушной тревоге?

Воздушная тревога начала распространяться по Украине примерно в 17:06.

В 17:08 была зафиксирована скоростная цель в Сумскую область.

Скоростная цель на Сумщине в юго-западном направлении!

– писали в ПС.

Впоследствии она исчезла с радаров. Через несколько минут была еще одна ракета.

После этого в регионе слышали взрывы.

Впоследствии мониторинговые каналы сообщили, что Сумской район находится под обстрелом ракет С-300.

Ракеты летят вектором на Хотень.

"Еще фиксируются цели тем же направлением", – написали мониторы в 17:11.

