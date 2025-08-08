Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили. Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, завжди прямуйте в укриття!
Дивіться також Росія відмовилася від мораторію на ракети: в ISW попередили про загрозу для України
Що відомо про повітряну тривогу?
Повітряна тривога почала ширитися Україною приблизно о 17:06.
О 17:08 було зафіксовано швидкісну ціль на Сумщину.
Швидкісна ціль на Сумщині у південно-західному напрямку!
– писали у ПС.
Згодом вона зникла з радарів. За декілька хвилин була ще одна ракета.
Після цього у регіоні чули вибухи.
Згодом моніторингові канали повідомили, що Сумський район перебуває під обстрілом ракет С-300.
Ракети летять вектором на Хотінь.
"Ще фіксуються цілі тим же напрямком", – написали монітори о 17:11.