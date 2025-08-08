У Києві та низці областей оголошували тривогу: летіли швидкісні цілі
- У Києві та низці областей вдень лунала повітряна тривога через загрозу балістичного озброєння з Курської області.
- Моніторингові канали повідомляли про обстріл Сумського району ракетами С-300.
У Києві та низці областей вдень 8 серпня оголошували повітряну тривогу. Була загроза застосування балістичного озброєння із Курської області.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили. Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, завжди прямуйте в укриття!
Що відомо про повітряну тривогу?
Повітряна тривога почала ширитися Україною приблизно о 17:06.
Де лунає тривога: дивіться на карті
О 17:08 було зафіксовано швидкісну ціль на Сумщину.
Швидкісна ціль на Сумщині у південно-західному напрямку!
– писали у ПС.
Згодом вона зникла з радарів. За декілька хвилин була ще одна ракета.
Після цього у регіоні чули вибухи.
Згодом моніторингові канали повідомили, що Сумський район перебуває під обстрілом ракет С-300.
Ракети летіли вектором на Хотінь.
"Ще фіксуються цілі тим же напрямком", – писали монітори о 17:11.
О 17:26 дали відбій загрози застосування балістичного озброєння. Однак, залишалася активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.