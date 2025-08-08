У Києві та низці областей вдень 8 серпня оголошували повітряну тривогу. Була загроза застосування балістичного озброєння із Курської області.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили. Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, завжди прямуйте в укриття!

Дивіться також Росія відмовилася від мораторію на ракети: в ISW попередили про загрозу для України

Що відомо про повітряну тривогу?

Повітряна тривога почала ширитися Україною приблизно о 17:06.

Де лунає тривога: дивіться на карті

О 17:08 було зафіксовано швидкісну ціль на Сумщину.

Швидкісна ціль на Сумщині у південно-західному напрямку!

– писали у ПС.

Згодом вона зникла з радарів. За декілька хвилин була ще одна ракета.

Після цього у регіоні чули вибухи.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Згодом моніторингові канали повідомили, що Сумський район перебуває під обстрілом ракет С-300.

Ракети летіли вектором на Хотінь.

"Ще фіксуються цілі тим же напрямком", – писали монітори о 17:11.

О 17:26 дали відбій загрози застосування балістичного озброєння. Однак, залишалася активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.