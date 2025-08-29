В Киеве и ряде областей Украины днем 29 августа прозвучала тревога. Причиной стала угроза вражеской баллистики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые телеграм-каналы.

К теме Россияне в очередной раз запускали "Шахеды" по Украине: какие последствия

Что известно о воздушной тревоге?

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте