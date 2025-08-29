У Києві та низці областей лунала тривога: була загроза російської балістики
У Києві та низці областей України вдень 29 серпня прозвучала тривога. Причиною стала загроза ворожої балістики.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові телеграм-канали.
Що відомо про повітряну тривогу?
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
Відбій загрози застосування балістичного озброєння. Поки що загроза лишається для Чернігівської, Сумської та Полтавської областей. У Києві та області відбій повітряної тривоги. Загроза балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Поки що загроза лишається для Чернігівської, Сумської та Полтавської областей.
У Києві та області відбій повітряної тривоги.
Загроза балістичного озброєння з північно-східного напрямку.