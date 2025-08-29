Укр Рус
24 Канал Головні новини У Києві та низці областей лунала тривога: була загроза російської балістики
29 серпня, 16:43
2

У Києві та низці областей лунала тривога: була загроза російської балістики

Владислав Кравцов

У Києві та низці областей України вдень 29 серпня прозвучала тривога. Причиною стала загроза ворожої балістики.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові телеграм-канали.

До теми Росіяни вчергове запускали "Шахеди" по Україні: які наслідки 

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

 

16:59, 29 серпня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

16:53, 29 серпня

Поки що загроза лишається для Чернігівської, Сумської та Полтавської областей.

16:52, 29 серпня

У Києві та області відбій повітряної тривоги.

16:44, 29 серпня

Загроза балістичного озброєння з північно-східного напрямку.