У Києві та низці областей України вдень 29 серпня прозвучала тривога. Причиною стала загроза ворожої балістики.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові телеграм-канали.

Що відомо про повітряну тривогу?

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті