Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові телеграм-канали.
Що відомо про повітряну тривогу?
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
Поки що загроза лишається для Чернігівської, Сумської та Полтавської областей. У Києві та області відбій повітряної тривоги. Загроза балістичного озброєння з північно-східного напрямку.16:53, 29 серпня16:52, 29 серпня16:44, 29 серпня
