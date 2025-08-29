Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові телеграм-канали.

До теми Росіяни вчергове запускали "Шахеди" по Україні: які наслідки

Що відомо про повітряну тривогу?

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

16:53, 29 серпня

Поки що загроза лишається для Чернігівської, Сумської та Полтавської областей.

16:52, 29 серпня

У Києві та області відбій повітряної тривоги.

16:44, 29 серпня

Загроза балістичного озброєння з північно-східного напрямку.