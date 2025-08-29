Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые телеграм-каналы.
Что известно о воздушной тревоге?
Пока угроза остается для Черниговской, Сумской и Полтавской областей. В Киеве и области отбой воздушной тревоги. Угроза баллистического вооружения с северо-восточного направления.16:53, 29 августа16:52, 29 августа16:44, 29 августа
