В Киеве и ряде областей – угроза удара баллистикой: фиксируют скоростные цели
- 24 сентября в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов баллистики.
- Около 12:31 в Черниговском районе местные жители услышали взрыв.
Днем 24 сентября в ряде регионов Украины прозвучала воздушная тревога. Воздушная цель фиксировалась по направлению к Черниговщине.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Почему объявили воздушную тревогу?
Воздушная тревога была объявлена в 12:28 24 сентября. Она связана с угрозой ударов баллистики в ряде регионов Украины.
Почти сразу же ПС написали о движении скоростной цели. Она направлялась через Черниговщину на Гончаровское.
Впоследствии около 12:31 местные услышали в пределах Черниговского района взрыв. Угроза удара сохраняется, поэтому следует находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.
Где раздается воздушная тревога: смотрите на карте
