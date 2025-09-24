Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Почему объявили воздушную тревогу?

Воздушная тревога была объявлена ​​в 12:28 24 сентября. Она связана с угрозой ударов баллистики в ряде регионов Украины.

Почти сразу же ПС написали о движении скоростной цели. Она направлялась через Черниговщину на Гончаровское.

Впоследствии около 12:31 местные услышали в пределах Черниговского района взрыв. Угроза удара сохраняется, поэтому следует находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Где раздается воздушная тревога: смотрите на карте

