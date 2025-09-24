Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Чому оголосили повітряну тривогу?

Повітряну тривогу оголосили о 12:28 24 вересня. Вона пов'язана з загрозою ударів балістики у низці регіонів України.

Майже одразу ПС написали про рух швидкісної цілі. Вона прямувала через Чернігівщину на Гончарівське.

Згодом, близько 12:31, місцеві почули в межах Чернігівського району вибух. Загроза удару зберігається, тому варто перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

