У Києві та низці областей була загроза удару балістикою: фіксували швидкісні цілі
- 24 вересня в ряді регіонів України оголошували повітряну тривогу через загрозу ударів балістики.
- Близько 12:31 в Чернігівському районі та в Дніпрі місцеві жителі почули вибух.
Вдень 24 вересня в низці регіонів України лунала повітряна тривога. Повітряні цілі фіксували в напрямку Чернігівщини та Дніпра.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Чому оголошували повітряну тривогу?
Повітряну тривогу оголосили о 12:28 24 вересня. Вона пов'язана з загрозою ударів балістики у низці регіонів України.
Майже одразу ПС написали про рух швидкісної цілі. Вона прямувала через Чернігівщину на Гончарівське.
Згодом, близько 12:31, місцеві почули в межах Чернігівського району вибух. Загроза удару зберігається, тому варто перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.
Швидкісна ціль через Запорізьку область,
– написали в ПС.
Близько 12:53 Повітряні сили написали, що ціль продовжила рух на Дніпро.
Місцеві кореспонденти Суспільного повідомили про звук вибуху, що пролунав о 12:55 в місті.
Відбій балістичної загрози пролунав після 13:08. Про наслідки атаки наразі подробиць немає.
Де лунає повітряна тривога: дивіться на карті
Нічна атака на Україну: які наслідки?
У ніч проти 24 вересня Харків зазнав масованої атаки 18-ма російськими дронами. Пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, у місті фіксують перебої з електропостачанням та гарячою водою. Обійшлося без постраждалих.
Унаслідок нічного обстрілу в Запоріжжі пошкоджено один багатоквартирний будинок та ще три приватні оселі в Шевченківському районі.
Сили протиповітряної оборони України знищили або придушили 126 із 152 ворожих дронів, запущених Росією вночі.