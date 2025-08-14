В Киеве и ряде областей звучит тревога: угроза пуска ракет

В Киеве и ряде областей вечером 14 августа раздается воздушная тревога. Воздушные силы предупреждают об опасности.

Мониторы сообщают о нескольких вражеских целей, передает 24 Канал. Находитесь в укрытиях до отбоя!

Что известно о воздушной тревоге 14 августа?

Воздушная тревога начала распространяться по Украине в 16:57.

Угроза применения баллистического вооружения с востока в областях, где объявлена воздушная тревога!

– предупредили в Воздушных силах.

В 17:05 мониторинговые каналы сообщили о зафиксированной цели в Сумскую область из Курской области. Впоследствии она прекратила существование в пределах области.

В 17:09 – была еще одна цель тем же курсом.