У Києві та низці областей увечері 14 серпня лунала повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про небезпеку.

Моніторингові канали повідомляли про кілька ворожих цілей, передає 24 Канал. У разі оголошення повторної повітряної тривоги перебувайте в укриттях до відбою!

Що відомо про повітряну тривогу 14 серпня?

Повітряна тривога почала ширитися Україною о 16:57.

Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу в областях, де оголошено повітряну тривогу!

– попередили у Повітряних силах.

О 17:05 моніторингові канали повідомили про зафіксовану ціль на Сумщину з Курщини. Згодом вона припинила існування в межах області.

О 17:09 – була ще одна ціль тим же курсом.

Після цього відбої пішли країною.

"Відбій загрози застосування балістичного озброєння по областях", – написали у ПС о 17:26.

Ракетна небезпека лише зберігалася для Дніпропетровської області, а саме Синельниківського району.