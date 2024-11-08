Зарезал, расчленил, а останки замуровал: в Киеве осудили мужчину, который убил собственного сына

В Киеве 55-летнего мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы за жестокое убийство собственного сына. Он безжалостно зарезал его, расчленил тело, а остатки замуровал в гараже.

Ему объявили обвинительный приговор в совершении умышленного убийства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

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В Киеве мужчина убил собственного сына

Согласно обнародованной информации, прокурором в суде доказано, что в январе 2024 года к обвиняемому в гости пришел его 30-летний сын. Во время застолья на кухне между мужчинами возник конфликт, в результате чего отец нанес смертельный удар ножом своему сыну.

В дальнейшем, чтобы скрыть преступление, мужчина перенес тело сына в ванную комнату, где в течение нескольких дней расчленял его и выносил из квартиры в мусорные баки в пакетах и сумках. Отделив голову и конечности от туловища, подозреваемый замуровал их в собственном гараже,

– говорится в сообщении.

Отмечается также, что во время досудебного расследования мужчине провели психолого-психиатрическую экспертизу, согласно заключению которой, он в момент совершения преступления не имел каких-либо психических расстройств и осознавал характер своих действий.

"В суде обвиняемый свою вину признал. Приговором Днепровского районного суда города Киева он приговорен к 10 годам лишения свободы", – резюмировали в прокуратуре.

Кстати, напомним, 4 октября, в поселке Лопатин на Львовщине обнаружили мертвыми местного предпринимателя Руслана Белоуса и его жену Галину Белоус. Их тела с огнестрельными ранениями нашел зять в частном деревянном доме на территории озер возле леса.