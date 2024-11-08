Зарізав, розчленував, а рештки замурував: у Києві засудили чоловіка, який вбив власного сина

У Києві 55-річного чоловіка засудили до 10 років в’язниці за жорстоке вбивство власного сина. Він безжально зарізав його, розчленував тіло, а рештки замурував у гаражі.

Йому оголосили обвинувальний вирок у вчиненні умисного вбивства. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Дивіться також У Львівській області чоловік вбив подружжя підприємців: його знайшли на Волині

У Києві чоловік вбив власного сина

Згідно з оприлюдненою інформацією, прокурором у суді доведено, що у січні 2024 року до обвинуваченого в гості прийшов його 30-річний син. Під час застілля на кухні між чоловіками виник конфлікт, внаслідок чого батько завдав смертельний удар ножем своєму сину.

Надалі, щоб приховати злочин, чоловік переніс тіло сина у ванну кімнату, де протягом декількох днів розчленовував його та виносив з квартири до сміттєвих баків в пакетах та сумках. Відділивши голову та кінцівки від тулуба, підозрюваний замурував їх у власному гаражі,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що під час досудового розслідування чоловіку провели психолого-психіатричну експертизу, згідно з висновком якої, він у момент вчинення злочину не мав будь-яких психічних розладів та усвідомлював характер своїх дій.

"У суді обвинувачений свою вину визнав. Вироком Дніпровського районного суду міста Києва його засуджено до 10 років позбавлення волі", – резюмували у прокуратурі.

До речі, нагадаємо, 4 жовтня, у селищі Лопатин на Львівщині виявили мертвими місцевого підприємця Руслана Білоуса та його дружину Галину Білоус. Їхні тіла з вогнепальними пораненнями знайшов зять у приватному дерев'яному будинку на території озер біля лісу.