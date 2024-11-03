Андрея Палия обнаружили на Волыни. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.

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Правоохранители рассказали, что 3 ноября правоохранители Волыни получили информацию, что в селе Озерцы неизвестный хотел проникнуть в частное домовладение. Когда владельцы пытались остановить его, он выстрелил из оружия себе в голову. Мужчину немедленно госпитализировали врачи.

Как выяснили полицейские, потерпевшим оказался разыскиваемый за двойное убийство. Сейчас он находится в больнице,

– отметили в полиции.

Полиция нашла подозреваемого в убийстве супругов во Львовской области мужчину на Волыни / Фото полиции Львовской области

В конце концов следователи полиции Львовской области инкриминируют подозреваемому несколько статей Уголовного кодекса Украины:

умышленное убийство двух лиц;

кража;

незаконное завладение транспортным средством.

"Мужчине грозит пожизненное лишение свободы", – констатировали правоохранители.

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