Тройное ДТП в Киеве: момент опрокидывания автомобиля попал на видео

Три легковушки попали в аварию в Киеве. Все из-за одного водителя, который нарушил правила дорожного движения.

Утреннее ДТП в столице произошло во вторник, 2 апреля. Машины столкнулись на проспекте Георгия Нарбута.

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Что известно о ДТП

Авария произошла с участием 3 автомобилей: Ford, Jeep и Infiniti. Момент ДТП попал на видео. На кадрах можно увидеть, что водитель Ford с крайней правой полосы объехал грузовик, который стоял перед светофором посередине, выехал на перекресток и попытался повернуть. В этот момент по крайней левой полосе двигался Jeep.

В результате произошло столкновение, от которого Jeep перевернулся, а Ford вылетел на противоположную часть дороги. При этом части автомобилей разлетелись в разные стороны и задели Infiniti.

Момент аварии в столице: видео патрульной полиции Киева



Правоохранители говорят, что виновником аварии является водитель Ford. На него составили протокол по фактору нарушения ПДД, что привело к ДТП, и вынесли постановление по фактору движения по полосе общественного транспорта. Водитель Jeep тоже получил постановление. Как выяснилось, у него не было действующего страхового полиса.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В полиции призвали водителей беречь себя и соблюдать ПДД.

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